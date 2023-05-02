وبهذا الاستثمار، تستحوذ "مبادلة" على حصة أقلية في شركة "برايت سبيد" إلى جوار صناديق الاستثمار التي تديرها مؤسسة "أبولو جلوبال مانجمنت".

ويقع المقر الرئيسي لشركة "برايت سبيد" في مدينة شارلوت بولاية كارولاينا الشمالية، وتعد خامس أكبر مزود محلي لخدمات الاتصالات في الولايات المتحدة الأميركية، ولديها القدرة على خدمة أكثر من 6.5 مليون منزل وشركة، بشكل أساسي في المناطق النائية والضواحي على مستوى منطقة الغرب الأوسط والجنوب الشرقي الأميركي وأجزاء من ولاية بنسلفانيا ونيوجيرسي.

وكانت شركة "برايت سبيد" قد أطلقت عملياتها رسميًا في شهر أكتوبر من عام 2022، وشرعت في بناء شبكة ألياف ضوئية حديثة، ودشنت خدماتها لعملاء الألياف الضوئية أوائل مارس 2023.

ومن المتوقع أن تصل شبكة الألياف الضوئية التابعة لشركة "برايت سبيد" لما يصل إلى 3 ملايين منزل وشركة خلال السنوات الخمس المقبلة، بما في ذلك العديد من المناطق التي كانت تعاني منذ فترة طويلة من نقص خدمات الألياف الضوئية والتقنيات المتقدمة.

وفي ظل نمو الطلب على أحجام البيانات وخدمات أسرع وموثوقة للاتصالات، نتيجة لارتفاع الخدمات السحابية وتدفق بيانات الفيديو وتطبيقات إنترنت الأشياء وتقنيات الجيل الخامس، تلعب شركات مثل "برايت سبيد" دورًا أساسيًا في توفير حلول البنية التحتية الرقمية لتبية تلك المتطلبات.

وسيساعد هذا الاستثمار "برايت سبيد" في تسريع خطط نموها، لتوفير اتصالات عالية السرعة من خلال الإنترنت، يمكن للمجتمعات الاعتماد عليها، خصوصًا تلك المجتمعات والمناطق التي عانت لفترة طويلة من محدودية خدمات الإنترنت السريعة عبر الألياف الضوئية والتقنيات المتقدمة.

وبهذه المناسبة، قال خالد عبدالله القبيسي، الرئيس التنفيذي لقطاع استثمارات العقارات والبنى التحتية في شركة مبادلة للاستثمار: "تعد البنية التحتية الرقمية اليوم أساسية لدفع جهود التنمية في جميع قطاعات المجتمع، حيث تمكّن الأفراد والمؤسسات والاقتصادات من إنجاز خططهم التنموية. وباعتبارنا مستثمرًا عالميًا مسؤولًا، فإننا في "مبادلة" نرى فرصة كبيرة في دعم استراتيجية النمو في شركة "برايت سبيد" والمساهمة في إيصال خدمات الاتصالات والإنترنت السريعة عبر الألياف الضوئية إلى مساحات شاسعة من الولايات المتحدة بما يعزز شمولها الرقمي. ويسعدنا أن نتشارك مع "أبولو" و"برايت سبيد" للاستفادة من فرص النمو التي توفرها مشاريع نشر الألياف الضوئية وتقديم قيمة مستدامة وطويلة الأجل للمجتمعات التي ستصلها الخدمات عبر الألياف الضوئية، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية الرقمية في جميع أنحاء الولايات المتحدة."

ومن جهته، قال بوب مادج، الرئيس التنفيذي لشركة "برايت سبيد": "نحن في المراحل الأولى من مسار نمو شركتنا، وممتنون لـ "مبادلة" ومساندتها لرؤية واستراتيجية "برايت سبيد". لأن إضافة مستثمر مؤسسي آخر يحظى باحترام كبير على مستوى العالم، يعد شهادة على القيمة التي سنقدمها عبر مشاريعنا لربط المنازل والشركات بشبكة ألياف ضوئية على مستوى المواقع التي نتواجدنا فيها عبر 20 ولاية أميركية."

وبدوره قال، آرون سوبيل، الشريك في صناديق الأسهم الخاصة التي تديرها "أبولو": "نسعد بـ "مبادلة" أحد شركائنا الذين تربطنا بهم علاقة ممتدة، كمساهمين جدد في شركة "برايت سبيد"، ونعتقد أن تلك الخطوة تؤكد سلامة طرحنا وقوة فريقنا الإداري.".

وتجسد هذه الصفقة مدى تنامي العلاقة التي تربط بين "مبادلة" و"أبولو" منذ توسيع شراكتهما الإستراتيجية العالمية في العام 2022، حيث أعلن الطرفان في فبراير الماضي، إبرام اتفاقية تركز على فرص الاستثمار في مجال الائتمان الخاص وتنفيذ صفقات عبر مختلف فئات الأصول.

وكانت "مبادلة" في العام 2022، قد استثمرت 350 مليون دولار أمريكي في "مجموعة "برينستون ديجيتال"، الرائدة في مجال خدمات مركز البيانات في آسيا، والتي تركز على مشاريع توسيع خدمات مراكز البيانات عالمية المستوى، لتلبية الطلب المتزايد في جميع أنحاء آسيا.

كما استثمرت "مبادلة" 800 مليون جنيه إسترليني في "سيتي فايبر"، أكبر شركة مستقلة لتزويد شبكات الألياف الضوئية في المملكة المتحدة، وحتى تاريخه، مكّنت "سيتي فايبر" أكثر من 2 مليون منزل في المملكة المتحدة من الوصول إلى قدرات الاتصال من خلال شبكتها المتقدمة من الألياف الضوئية.

وتخضع هذه الصفقة لشروط الإتمام والموافقات التنظيمية المعتادة.