في غضون ذلك، قفز الدولار الاسترالي إلى أعلى مستوى في أسبوع بعد أن رفع بنك الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة بشكل مفاجئ إلى 3.85 بالمئة، وقال إنه قد تكون هناك حاجة لبعض المزيد من التشديد لضمان عودة التضخم إلى المستوى المستهدف في إطار زمني معقول.

وصعدت العملة الأسترالية واحدا بالمئة إلى ما يقل قليلا عن 67 سنتا أميركيا للمرة الأولى منذ 25 أبريل، وذلك بعد أن بقي يتداول قرب مستوى 66 سنتا معظم فترات الأسبوع الماضي.

وارتفع اليورو مقابل العملة اليابانية بـ 0.24 بالمئة إلى 151.31 ين، وهو أعلى مستوى له منذ سبتمبر 2008، كما ارتفع الدولار بـ 0.21 بالمئة ليسجل 137.74 ين للمرة الأولى منذ الثامن من مارس، ليبقى قريبا من مستوى 137.90 الذي إذا ما تجاوزه سيكون قد بلغ أعلى مستوى له خلال هذا العام، كما ارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الين قرابة 0.7 بالمئة إلى 172.09 وهو المستوى الأعلى منذ أكتوبر من العام الماضي.

وبعد قرار المركزي الياباني، تشير توقعات الأسواق لاستمرار هبوط الين الياباني أمام الدولار والعملات الأوروبية حتى تعود المضاربة على تحولٍ في سياسة البنك المركزي النقدية في أحد اجتماعي يونيو أو يوليو المقبلين.

وارتفع اليورو 0.1 بالمئة مقابل الدولار إلى 1.0985 دولار، لكنه لا يزال بالقرب من أدنى مستوياته خلال الأسبوع الماضي.

وفيما يخص الاقتصاد الياباني، من المقرر أن يعلن مكتب مجلس الوزراء عن بيانات أولية حول الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من عام 2023 في 17 مايو الجاري.

وتشير التوقعات بأن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي لليابان بنسبة 0.2 بالمئة على أساس ربع سنوي وفقا للقيمة الحقيقية المعدلة للأسعار، في الفترة من يناير إلى مارس الماضي، أو بنسبة 0.8 بالمئة على أساس سنوي، وذلك للربع الثاني على التوالي.

كما تتوقع الأسواق استمرار تعافي الاستهلاك الخاص من الركود الناتج عن وباء فيروس كورونا.