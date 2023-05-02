سجلت شركة الطاقة البريطانية العملاقة ربحًا صافيا، قدره 4.96 مليار دولار للربع الأول بنسبة تراجع 20 بالمئة على أساس سنوي، إذ كان لانخفاض أسعار النفط والغاز تأثير سلبي، غير أنها تفوقت على توقعات رفينيتيف عند 4.3 مليار دولار.

وكانت bp قد حققت أرباحا قدرها 4.8 مليار دولار في الربع الأخير من العام الماضي، و6.2 مليار دولار في الربع الأول من عام 2022.

ارتفعت أسهم الشركة المدرجة في بورصة لندن بنسبة 12.5 بالمئة منذ بداية العام.

وقالت BP إنها ستعيد شراء 1.75 مليار دولار أخرى من الأسهم خلال الأشهر الثلاثة المقبلة بعد شراء 2.75 مليار دولار في الأشهر الثلاثة السابقة.

وأبقت الشركة على توزيعات الأرباح دون تغيير عند 6.61 سنتًا للسهم بعد زيادة بنسبة 10 بالمئة في فبراير.

تأتي نتائج الربع الأول بعد عام من الأرباح الهائلة لشركات النفط الكبرى. فقد حطمت شركات الطاقة الكبرى الأرقام القياسية السنوية السابقة العام الماضي، مستفيدة من الارتفاع الحاد في أسعار النفط والغاز.

وكانت شركة بريتيش بتروليوم قد سجلت أرباحًا سنوية العام الماضي بلغت 27.7 مليار دولار - أي أكثر من ضعف الأرباح المسجلة في عام 2021. ومتجاوزة بذلك أعلى ربح سنوي مسجل للشركة في عام 2008 عند 26.3 مليار دولار.

ويوم أمس، أعلنت مجموعة "توتال إنرجي" عن تسجيل أرباحًا صافية في الربع الأول من العام 2023 بلغت 5.6 مليارات دولار، بزيادة نسبتها 12 بالمئة على الرغم من تراجع أسعار الغاز والنفط.