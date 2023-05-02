قال البنك الأهلي السعودي في بيان على موقع "تداول" إن سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى:

ارتفع صافي الدخل العائد لحقوق المساهمين بنسبة 12 بالمئة ليصل إلى 5 مليار ريال بسبب ارتفاع في إجمالي دخل العمليات.

ارتفع اجمالي دخل العمليات بنسبة 8 بالمئة ليصل إلى 8.7 مليار ريال نتيجة لارتفاع في صافي الدخل من العمولات الخاصة/التمويل والاستثمارات بسبب زيادة هامش الربح إضافة الى التوسع في المحافظ التمويلية والاستثمارات.

كما أن استقرار إجمالي مصاريف العمليات قبل صافي مخصص الانخفاض لخسائر الائتمان المتوقعة أدى إلى تحسن نسبة مصاريف العمليات إلى دخلها.

بلغ صافي مخصص الانخفاض لخسائر الائتمان المتوقعة خلال الفترة الحالية 493 مليون ريال سعودي، مقابل 386 مليون ريال سعودي للفترة المماثلة من العام السابق بارتفاع قدره 28 بالمئة.

وأظهرت بيانات البنك ارتفاع إجمالي دخل العمولات الخاصة / التمويل والاستثمارات بنسبة 58.5 بالمئة إلى 11.12 مليار ريال، بالمقارنة مع 7 مليارات كان قد سجلها في الربع المماثل من 2022.

وأضاف البيان أن دخل العمليات ارتفع ثمانية بالمئة تقريبا في الربع الأول مسجلا 8.7 مليار ريال، بفضل زيادة الدخل من العمولات الخاصة ومن التمويل والاستثمارات التي ارتفعت نحو 11 بالمئة على أساس سنوي.

وارتفع إجمالي الأصول ثلاثة بالمئة مقارنة مع 31 ديسمبر 2022، وزادت ودائع العملاء ثمانية بالمئة خلال الربع الأول على الرغم من أنها ارتفعت بنسبة 0.7 بالمئة فقط على أساس سنوي.

وارتفع إجمالي مخصصات الانخفاض لخسائر الائتمان المتوقعة وخسائر أخرى إلى 493 مليون ريال في الربع الأول، بزيادة نحو 28 بالمئة عن الفترة نفسها قبل عام، لكنها أعلى بنسبة 200 بالمئة تقريبا عن الربع السابق. ولم يكشف البنك عن سبب الزيادة.

نسبة الانخفاض في استثمار البنك في كريدي سويس

بلغت استثمارات البنك الأهلي السعودي في كريدي سويس 5.5 مليار ريال (من خلال طرح أسهم في 24 نوفمبر 2022 وإصدار حقوق أولوية في 8 ديسمبر 2022).

في 31 ديسمبر 2022، انخفضت القيمة العادلة لاستثمار البنك الأهلي السعودي في كريدي سويس بنحو 20 بالمئة وفي الربع الأول من عام 2023، انخفضت مرة أخرى بنسبة 70 بالمئة تقريبا.

وقال البنك إن تراجع استثماراته في كريدي سويس تسبب في انخفاض حقوق المساهمين بمقدار 3.1 مليار ريال، لكنه أضاف أن ذلك لم يؤثر على قائمة الدخل.

وأوضح البنك أن التأثير المالي على قائمة المركز المالي للبنك الأهلي السعودي كان عبارة عن انخفاض القيمة العادلة لاستثمار البنك في كريدي سويس بنسبة 70 بالمئة تقريبا خلال الربع الأول من عام 2023.

وسيتم تحويل حصة البنك الأهلي السعودي في كريدي سويس البالغة 9.88 بالمئة إلى حصة في UBS تبلغ حوالي 0.5 بالمئة عند الانتهاء من الاندماج.