وتوزعت المكاسب السوقية لشهر أبريل بواقع 80.1 مليار درهم (22 مليار دولار) للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و26.2 مليار درهم (7 مليارات دولار) للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في السوقين من 3.317 تريليون درهم (900 مليار دولار) في نهاية مارس الماضي إلى 3.423 تريليون درهم (930 مليار دولار) بنهاية آخر جلسة في شهر أبريل، موزعة بواقع 2.801 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و622.2 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة خلال أبريل بنحو 26.6 مليار درهم موزعة بواقع 20.6 مليار درهم في سوق أبوظبي و6 مليارات درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 6.9 مليار سهم عبر تنفيذ ما يربو على 332.7 ألف صفقة.

مكاسب سوق أبوظبي

ارتفع مؤشر فوتسي سوق أبوظبي "فادجي" بنسبة 3.81 بالمئة أو ما يعادل 359 نقطة ليغلق عند 9789.17 نقطة، فيما زاد مؤشر سوق أبوظبي "فادكس 15" بنحو 3.93 بالمئة أو ما يوازي 365.6 نقطة ليقفل عند 9660.21 نقطة، وسجل المؤشران أكبر وتيرة صعود شهرية منذ أكتوبر الماضي.

دعم ارتفاع سوق أبوظبي خلال أبريل صعود قطاع المالية بنسبة 2.95 بالمئة والسلع الاستهلاكية 9.58 بالمئة والعقار 15.2 بالمئة والصناعة 1.08 بالمئة والطاقة 7 بالمئة والاتصالات 8.3 بالمئة، كما زاد مؤشر سوق نمو بنحو 1.22 بالمئة.

وسجلت أسهم سوق أبوظبي مكاسب قوية خلال أبريل مع ارتفاع "بيانات" بأكثر من 17.7 بالمئة و"الدار العقارية" 16.1 بالمئة و"أبوظبي الإسلامي" 13.8 بالمئة و"أغذية" 12.1 بالمئة و"أبوظبي الأول" 10.1 بالمئة و"دانة غاو" 9.7 بالمئة و"موانئ أبوظبي" 9.1 بالمئة و"أي آند" 8.8 بالمئة و"أدنوك للحفر" 8.6 بالمئة و"أدنوك للغاز" 7 بالمئة و"أبوظبي التجاري" 6.3 بالمئة و"أدنوك للتوزيع" 5 بالمئة وملتيبلاي" 3.7 بالمئة.

وتصدر "العالمية القابضة" النشاط مستقطباً سيولة بأكثر من 4.9 مليار درهم، تلاه "الفا ظبي" جاذباً نحو 2.14 مليار درهم، ثم "ملتيبلاي" 1.2 مليار درهم و"الدار العقارية" 1.16 مليار درهم و"أدنوك للغاز" 1.04 مليار درهم.

مكاسب سوق دبي

صعد المؤشر العام لسوق دبي المالي بأكثر من 4 بالمئة أو ما يعادل 138 نقطة خلال أبريل ليغلق عند 3544.79 نقطة مقترباً من تسجيل أعلى مستوياته في عام مع صعود مؤشر قطاع المالية بنسبة 6.7 بالمئة والعقارات 4.6 بالمئة والصناعة 4 بالمئة والسلع الاستهلاكية 13.2 بالمئة.

وتعزز أداء سوق دبي خلال أبريل بارتفاع أسهم "دبي الإسلامي" 6.3 بالمئة و"الإمارات دبي الوطني" 7.2 بالمئة و"إعمار العقارية" 5.9 بالمئة و"الأنصاري" بنسبة 15.5 بالمئة و"سوق دبي المالي" 18.1 بالمئة و"العربية للطيران" 3.3 بالمئة و"سالك" 3.46 بالمئة و"تيكوم" 1.7 بالمئة.

واستحوذ سهم "إعمار العقارية" على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات خلال أبريل جاذباً سيولة بنحو 1.37 مليار درهم، تلاه "الإمارات دبي الوطني" مستقطباً نحو 527.2 مليون درهم، ثم "مصرف عجمان" 526.2 مليون درهم، و"دبي الإسلامي" بسيولة 524.8 مليون درهم، و"سوق دبي المالي" 428.9 مليون درهم.