قالت الشركة في البيان إن سبب انخفاض الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى انخفاض متوسط أسعار بيع منتجات الشركة بمتوسط انخفاض نسبته 40 بالمئة.

وهبط إجمالي مبيعات سابك للمغذيات إلى 2.76 مليار ريال (740 مليون دولار) في الربع الأول، من 4.66 مليار ريال (1.24 مليار دولار) في الربع المماثل من 2022.

وبلغ الربح التشغيلي 957 مليون ريال في الربع الأول مقابل 2.6 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق بانخفاض 63.3%.

كما بلغ إجمالي حقوق المساهمين "دون حقوق الأقلية" 17 مليار ريال في فترة الـ 3 أشهر مقابل 18.1 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي بتراجع 6 بالمئة.

ووصلت ربحية سهم سابك للمغذيات خلال الفترة الحالية 2.06 ريال مقابل 5.28 ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.