قال البيان الرسمي لهيئة الطيران المدني، "سلطة الطيران المدني تصدر نشرة طيارين (نوتام) بتمديد إغلاق المجال الجوي السوداني أمام كافة حركة الطيران حتى 13 مايو، يستثنى من ذلك رحلات المساعدات الإنسانية ورحلات إجلاء الرعايا الأجانب بعد الحصول على تصريح من قبل الجهات ذات الاختصاص وموافقة القوات المسلحة السودانية".

ويشهد السودان، منذ اندلاع الأزمة حركة إجلاء واسعة للرعايا الأجانب؛ حيث اتجهت معظم الدول إلى إجلاء رعايها من السودان سواء عبر الجو برحلات طيران عسكرية، أو من خلال البر عبر المعابر بين مصر والسودان، أو بحرا من خلال بورتسودان، المطلة على البحر الأحمر.

ولفت البيان إلى أن سلطة الطيران المدني وشركة مطارات السودان المحدودة لم تقوم بتحديد أي مطار بديل لمطار الخرطوم الدولي.

وفي وقت سابق من أبريل، قررت هيئة الطيران المدني إغلاق المجال الجوي حتى يوم 30 من الشهر الجاري.

يذكر أن مطار الخرطوم قد خرج من الخدمة منذ انطلاق الشرارة الأولى للمواجهات المسلحة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، الأمر الذي أدى لحرمان البلاد من منفذ تجاري حيوي يسيطر على 5 بالمئة من إجمالي حجم التبادل التجاري.