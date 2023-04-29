وأضاف في مؤتمر صحفي أن التأخير في بيع حصص بشركات حكومية حتى الآن يرجع لحرص الحكومة على الوصول إلى أفضل عائد من البيع.

واستكمل: "نحن نسير قدما في برنامج الأطروحات بقوة ولن نتراجع عنه" مشيرا إلى أن الحكومة تسعى لتحقيق مبيعات بقيمة لا تقل عن ملياري دولار قبل نهاية يونيو.

وفي ديسمبر الماضي، توصلت مصر إلى حزمة دعم مالي بقيمة ثلاثة مليارات دولار على مدى 46 شهرا، وتعهدت لصندوق النقد الدولي بتقليص مشاركة الحكومة في الاقتصاد والسماح بدور أكبر للقطاع الخاص.

وتحتاج مصر لإيرادات بيع بعض الشركات الحكومية، ضمن خطة رسمية معلنة، بهدف تخطي الأزمة المالية التي نجمت عن الحرب الأوكرانية.

وقال مدبولي إن الحكومة ستطرح حصصا في أكثر من عشر شركات مملوكة للجيش بالبورصة المصرية، وذلك في إطار برنامج الخصخصة.

وأضاف "مصر لم ولن تخفق في سداد أي التزامات دولية".