وأضاف جوردان خلال الاجتماع السنوي في برن، أنه من الضروري مراجعة التنظيمات وأدوات الرقابة المصرفية بسبب الأحداث الأخيرة المتعلقة بدور البنوك في التغير المناخي، بجانب الأزمة المتعلقة ببيع بنك كريدي سويس إلى "يو بي إس".

وأضاف في بيان، إن المراجعات ستشمل "تحليلا عميقًا تتجنب الحلول السريعة".

وأعلنت السلطات التنظيمية السويسرية في 19 مارس 2023، عن استحواذ بنك "يو بي إس" على "كريدي سويس" مقابل 3 مليارات فرنك سويسري (3.23 مليار دولار).

الخطوة سهلتها الحكومة الفيدرالية السويسرية لتجنب المزيد من الاضطرابات التي هزت سوق الخدمات المصرفية العالمية جراء انهيار "كريدي سويس"، والذي تلا انهيار ثلاثة بنوك أميركية.

ويرى خبراء اقتصاد ومصارف أن انهيار بنك "كريدي سويس" يهدد مكانة سويسرا ومصداقيتها كدولة مستقرة في القطاع المصرفي وبيئة مستدامة وجاذبة للمستثمرين والأثرياء حول العالم، مشيرين إلى أن هذه المكانة بدأت تتراجع الأمر الذي يصب في مصلحة المراكز المالية المنافسة مثل سنغافورة ولوكسمبورغ.