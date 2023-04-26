وتعد إعادة الربط بنظام سويفت أحد المطالب الرئيسية لروسيا في المفاوضات حول مستقبل اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود الذي تقول الأمم المتحدة إنه يساعد في مواجهة أزمة غذاء عالمية فاقمتها الحرب الأوكرانية.

وحذر الكرملين مرارا من أن الاتفاق يتداعى ولن يجري تجديده بعد 18 مايو ما لم يخفف الغرب العقبات التي تعرقل صادرات الحبوب والأسمدة الروسية بما في ذلك تمويل الصادرات والتأمين عليها.

وقال المصدر الروسي الذي طلب عدم ذكر اسمه إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في الولايات المتحدة سمح بالمعاملة.

وأضاف المصدر المطلع على الموقف "المعاملات صعبة".

وأشار إلى أن اقتراح مسار جيه.بي مورغان كان بديلا لربط البنك الزراعي الروسي بسويفت مرة أخرى لكن هذا الترتيب قد ينتهي في أي وقت.

وقال "لا يمكن أن يحل محل سويفت".

وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قد قال خلال إفادة مقتضبة بالأمم المتحدة إن أحد البنوك "وافق مشكورا على تمويل إحدى العمليات" لكن هذا ليس حلا مقبولا على المدى الطويل.

ولم يذكر لافروف البنك بالاسم.

وقال مصدر آخر مطلع على المعاملة إن وزارتي الخارجية والخزانة الأميركيتين طلبتا من جيه.بي مورغان تنفيذ المعاملة "المحدودة للغاية والمراقبة بشدة" فيما يتعلق بتصدير مواد زراعية هذا الشهر.

وأحجمت وزارة الخزانة عن التعليق.