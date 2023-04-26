وأضافت أكبر شركة اتصالات في المغرب في بيان، الأربعاء، أن أرباح المساهمين بلغت 1.53 مليار درهم مغربي (151 مليون دولار).

وارتفعت الإيرادات الموحدة بنسبة 3.7 بالمئة إلى 9.09 مليار درهم (نحو 900 مليون دولار).

واتسعت قاعدة عملاء الشركة إلى 75 مليونا بفضل الشركات الإفريقية التابعة لها حيث تنمو خدمات إنترنت الهاتف المحمول والخدمات المالية عبر الهاتف المحمول بوتيرة أسرع من نظيراتها في المغرب.

وتعمل اتصالات المغرب في بنين وبوركينا فاسو وساحل العاج والجابون ومالي وموريتانيا والنيجر وتشاد وتوجو وجمهورية أفريقيا الوسطى.

وتستحوذ اتصالات الإمارات على اتصالات المغرب، المدرجة في بورصة الدار البيضاء ويورونكست باريس، بنسبة 53 بالمئة فيما تمتلك الدولة المغربية 22 بالمئة.

وخلال العام الماضي، حققت اتصالات المغرب أرباحًا بنحو 5.8 مليارات درهم مغربي (نحو 560 مليون دولار).