وقد أدى هذا الاندماج، والذي تم الإعلان عنه بشكل مبدئي في ديسمبر 2022، إلى تأسيس أكبر مزود للرعاية الصحية الممتدة والمتخصصة في دول مجلس التعاون الخليجي، ويتم التوسع في كل من الإمارات العربية والسعودية.

ويعتبر الكيان المندمج مكوناً أساسياً لمنصة أمانات للرعاية الصحية في السوق.

وتمت الصفقة من خلال مقايضة أسهم غير نقدية، حيث حصل بعض مساهمي سكون على 15 بالمئة من أسهم أمانات في مركز "كامبريدج" للرعاية الطبية وإعادة التأهيل مقابل حصول أمانات على أسهم إضافية في سكون.

وعند الانتهاء من عملية الاندماج، ستمتلك أمانات نحو 85 بالمئة من هذا الكيان.

وقال حمد الشامسي رئيس مجلس إدارة أمانات: " إن هذا الاندماج يعزز من مكانتها كمزود رائد في السوق للرعاية الصحية المتخصصة في دول مجلس التعاون الخليجي وبالتالي تعزيز مجموعة خيارات خلق القيمة الاستراتيجية للمنصة، بما في ذلك الاكتتاب العام المتوقع طرحه في المستقبل القريب".

من جانبه قال جون إيرلند، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أمانات: "مع التوسع الأساسي لشركتنا الحالية، سنزيد الربحية والهوامش على المدى القريب، ونتطلع إلى العمل مع فرق كل من مركز كامبريدج للرعاية الطبية وإعادة التأهيل وسكون لدمج أعمالنا في مجال الرعاية الصحية وتحقيق تآزر في الإيرادات والتكلفة وتوفير منصة واعدة للنمو المستقبلي".