ووفقا لبيانات الشركة على موقع السوق المالية السعودية "تداول" الثلاثاء، تراجعت أرباح الشركة إلى 470.3 مليون ريال (حوالي 125.4 مليون دولار)، للربع الأول من العام الحالي، مقابل 1.08 مليار ريال (290 مليون دولار) خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأوضحت سبكيم أن تراجع صافي الأرباح يعود إلى انخفاض أسعار البيع لبعض منتجات الشركة، وانخفاض حصة الأرباح من الاستثمار في مشروع مشترك وشركات زميلة، وذلك على الرغم من ارتفاع كمية مبيعات منتجات الشركة وانخفاض أسعار بعض المواد الأولية.

وعلى أساس ربع سنوي، تراجعت أرباح الشركة بنسبة 1.82 بالمئة، مقارنة بأرباح الربع السابق، والتي بلغت 479 مليون ريال.

وكشفت نتائج الشركة تراجع الربح التشغيلي إلى 561 مليون ريال بالربع الأول من العام الحالي، مقابل 1.15 مليار ريال أرباح تشغيلية بالربع المماثل من عام 2022، بنسبة تراجع بلغت 51.18 بالمئة.

وتراجع إجمالي الإيرادات بنسبة 11.11 بالمئة إلى 2.09 مليار ريال في الربع الأول من عام 2023، مقارنة بـ 2.35 مليار ريال، بالفترة نفسها من العام الماضي.

وكانت أرباح "سبكيم العالمية" بالعام 2022 قد ارتفعت إلى 3.6 مليار ريال، مقابل أرباح بلغت 3.59 مليار ريال في عام 2021، بارتفاع طفيف بلغت نسبته 0.1 بالمئة.