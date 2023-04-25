وبحسب إفصاح للشركة على موقع بورصة عمان، فإن هذه الحصة تم تحديدها بموجب اتفاقية إنهاء امتياز الشركة والموقعة بين الحكومة وشركة مصفاة البترول وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء.

وأوضحت الشركة في الإفصاح أنه تم تحديد قيمة الاتفاقية بالقيمة السوقية من قبل المستشار المكلف من قبل الحكومة وهي شركة تشان أويل للاستثمارات.

في عام 2022، قفزت أرباح مصفاة البترول الأردنية لأكثر من 105 ملايين دينار (147.89 مليون دولار)، مقابل 52.24 مليون دينار (73.58 مليون دولار) في عام 2021.

ويتوزع رأسمال المصفاة على الأردنيين بنسبة استحواذ 84.8 بالمئة، والعرب بنسبة 12.1 بالمئة، والأجانب بنسبة 3.1 بالمئة.

ويستحوذ الأفراد على الحصة الأكبر من رأسمال المصفاة بـ63.33 بالمئة، ثم المؤسسة العام للضمان الاجتماعي بنسبة 20.14 بالمئة، والبنوك بحصة 6.86 بالمئة، في حين تتوزع الحصص الباقية على مؤسسات وشركات وصناديق وفئات أخرى.

يذكر أن مصفاة البترول تُعدّ هي مصفاة النفط الوحيدة في الأردن، وتقع في محافظة الزرقاء، وأُنشئت عام 1956، وتقوم بالعديد من النشاطات مثل التكرير، والتخزين، والنقل، والتوزيع، وتعبئة غاز النفط المسال، وتزويد وقود الطائرات، وصناعة الزيوت المعدنية.