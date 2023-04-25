وتضمنت الاتفاقية الأولى؛ تمويل مشروع البرنامج السكني لتشييد منازل للسكان عبر قرض تنموي ميسّر بقيمة 100 مليون دولار، إذ يهدف المشروع إلى إنشاء 3000 وحدة سكنية بمساحة تبلغ حوالي 255 ألف م2، مما سيسهم في تعزيز سبل العيش والمعيشة والاستقرار الاجتماعي والتنمية الحضرية للأسر ذات الدخل المحدود في قيرغيزستان.

كما تضمنت الاتفاقية الثانية؛ الإسهام في تمويل مشروع طريق تراز – تالاس (المرحلة الرابعة) بقرض تنموي ميسّر بقيمة 30 مليون دولار، وتهدف الاتفاقية إلى إعادة إنشاء (93 كلم) من الطريق، إذ سيسهم المشروع في تخفيف معدل الإصابات والوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية، وتحسين مستوى سلامة الطريق ورفع جودته، فضلاً عن تسهيل عملية التبادلات التجارية المحلية والدولية، ويأتي هذا المشروع بتمويل إجمالي مشترك مع عدد من صناديق مجموعة التنسيق العربية.

وخلال مراسم التوقيع، أكد الرئيس التنفيذي للصندوق، سلطان بن عبدالرحمن المرشد، أنَّ هاتين الاتفاقيتين التنمويتين "تُعدان امتداداً للعلاقة الإنمائية التي تربط الصندوق السعودي للتنمية بجمهورية قيرغيزستان الممتدة على مدى أكثر من 12 عاماَ، إذ تولي حكومة المملكة العربية السعودية اهتماماً بالغاً بدعم قطاعات التنمية في قيرغيزستان من خلال المشروعات والبرامج الإنمائية التي يموّلها الصندوق السعودي للتنمية الهادفة إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة" مشيراً سعادته إلى أن الاتفاقيتين الموقّعتين ستسهمان في تحقيق النمو الاجتماعي والازدهار الاقتصادي في الجمهورية، راجياً أن يكون المشروعان رافدين من روافد التنمية في قيرغيزستان، مشيراً إلى أن مشروع طريق تراز – تالاس، يعكس أهمية الشراكة والتعاون بين الصناديق التنموية، لتمويل مشروعات حيوية تسهم في تحقيق فوائد حقيقية وملموسة للشعوب والمجتمعات النامية، من أجل دعم تلك البلدان نحو النمو المستدام.

يذكر أن الصندوق السعودي للتنمية قدّم منذ عام 2011م لجمهورية قيرغيزستان (10) قروض تنموية ميسّرة لتمويل (10) مشروعات وبرامج إنمائية بقيمة تصل إلى (330) مليون دولار، بالإضافة إلى منحة كريمة مقدمة من حكومة المملكة العربية السعودية بقيمة تقدّر بحوالي (4) ملايين دولار، لتنمية القطاعات الحيوية والتنموية، للإسهام في نمو قيرغيزستان وازدهارها ولتحقيق أهداف التنمية المستدامة.