وأعلنت فالنتينو، التي تمتلكها شركة ميهوله للاستثمار القطرية، عن إيرادات أولية بلغت 1.42 مليار يورو (1.56 مليار دولار) العام الماضي.

ونمت المبيعات في المتاجر التي تديرها المجموعة مباشرة، بما في ذلك المتاجر عبر الإنترنت، أسرع بمرتين عن إجمالي الإيرادات، بينما تراجعت مبيعات الجملة ستة بالمئة.

وقالت الشركة "على أساس جغرافي، تتصدر أوروبا وأميركا الشمالية والشرق الأوسط (الزيادات)، بينما لا تزال الصين ضعيفة بسبب كوفيد".

وبلغت الأرباح الأساسية 337 مليون يورو، بارتفاع يقارب الخُمس عن العام السابق، بينما نمت الأرباح التشغيلية 30 بالمئة لتصل إلى 121 مليون يورو.

وحققت المتاجر التي تديرها الشركة بشكل مباشر 62 بالمئة من المبيعات في عام 2022 مقابل 54 بالمئة في 2019.

وعلى مدار العام الماضي، أطلقت فالنتينو برنامجها لإدخال التجارة الإلكترونية الذي بدأ باليابان وامتد إلى الولايات المتحدة وبقية العالم.

وقالت فالنتينو أيضا إنها أجرت إصلاحات على سياسة الأجور لتطبق لأول مرة نظاما يربط الأجر بالأداء.