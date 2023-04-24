وذكر كريدي سويس أن معظم تدفقات الأصول الخارجة كانت من إدارة الثروات، والتي بلغت نحو 47.1 مليار فرنك، ورغم أن هذه التدفقات قد خفت إلا أنها مازالت مستمرة، وفقا لـ"رويترز".

وتراجعت الأصول التي يديرها قسم إدارة الثروات في"كريدي سويس"، إلى 502.5 مليار فرنك في نهاية مارس الماضي، مقابل 707 مليارات فرنك عن الفترة المناظرة من عام 2022.

قال كريدي سويس إن صافي تدفقات الأصول الخارجة البالغة 61.2 مليار فرنك في الربع الأول – والتي أعلن عنها ضمن خطة إنقاذ رتبتها الحكومة السويسرية على عجل في 19 مارس الماضي - بلغت حوالي خمسة بالمئة من جميع أصوله.

في الوقت نفسه، سجل البنك أرباحا بـ 12.8 مليار فرنك في الربع الأول 2023، بالمقارنة مع خسائر خلال نفس الفترة العام السابق، ويرجع ذلك أساسًا إلى الشطب المثير للجدل لحاملي سندات AT1 بقيمة 15 مليار فرنك سويسري ضمن ترتيبات صفقة الاستحواذ التي قام بها منافسه، بنك "يو بي إس". وجاءت الخسارة المعدلة قبل خصم الضرائب عند 1.3 مليار فرنك سويسري.

ومن المتوقع أن تنتهي عملية الاستحواذ من جانب يو بي إس في الأشهر المقبلة، وقد صممت العملية للمساعدة في استقرار النظام المالي العالمي الذي عانى من انهيار بنكين أمريكيين.

وفي مارس الماضي وافق بنك "يو بي إس" السويسري على شراء منافسه المتعثر "كريدي سويس" مقابل 3 مليارات فرنك (3.24 مليار دولار).

ووفقاً لشروط الصفقة، يحصل كل مساهم في "كريدي سويس" على سهم واحد في "يو بي إس" مقابل كل 22.48 سهماً يمتلكها في "كريدي سويس"، بما يعادل 0.76 فرنك لكل سهم من أسهم "كريدي سويس"، لتصل القيمة الإجمالية للصفقة إلى نحو 3 مليارات فرنك.

يذكر أن سويسرا تدير حوالي 2.6 تريليون دولار من الأصول المالية على الصعيد العالمي، ما يجعلها أكبر مركز مالي في العالم قبل بريطانيا والولايات المتحدة.