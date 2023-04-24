وقال محافظ البنك سيثابوت سوثيوارتنارويبوت إن الصادرات قد انخفضت بنسبة 7.1 بالمئة على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2023، قبل أن ترتفع بنسبة 4.2 بالمئة في النصف الثاني.

وأدى الانتعاش في ثاني أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا إلى تخلف بعض نظرائه الإقليميين، لكن من المتوقع أن يؤدي انتعاش السياحة إلى إعطاء دفعة للنمو.

وقال سيثابوت إن البلاد تتوقع وصول ما لا يقل عن 28 مليون سائح أجنبي هذا العام.

ومن المتوقع أن يبلغ معدل التضخم الرئيسي، الذي تباطأ إلى 2.83 بالمئة في مارس، إلى 3.3 بالمئة في النصف الأول من العام الجاري و2.5٪ في النصف الثاني.

وكان بنك تايلاند المركزي قد رفع الشهر الماضي سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة إلى 1.75 بالمئة للحد من الضغوط التضخمية، وسيقوم بعد ذلك بمراجعة السياسة النقدية في 31 مايو، وهو الاجتماع الذي يتوقع الاقتصاديون أن يرفع فيه البنك سعر الفائدة مرة أخرى.

رفع البنك سعر الفائدة الرئيسي بما مجموعه 125 نقطة أساس منذ أغسطس من العام الماضي، ليكون أقل تشديدا من العديد من أقرانه حول العالم.

وفي فبراير الماضي توقع نائب رئيس الوزراء التايلاندي أن اقتصاد البلاد قد ينمو بما يصل إلى 4% هذا العام، وهو أسرع معدل في خمس سنوات، مدعوما بانتعاش قطاع السياحة وزيادة الاستهلاك المحلي.

وقال إن "الاقتصاد سيكون بالتأكيد أفضل مما كان عليه العام الماضي.. على الرغم من بعض التأثير من أسعار الطاقة".