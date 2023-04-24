وخلال الفترة بين يناير ومارس، ارتفع إنتاج الصلب الخام بنسبة 6.1 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 262 مليون طن.

وارتفع إنتاج الحديد الخام بنسبة 7.6 بالمئة عن العام السابق إلى 220 مليون طن خلال هذه الفترة.

وفي مارس وحده، ارتفع إنتاج الصلب الخام بنسبة 6.9 بالمئة إلى 95.73 مليون طن، مع حجم إنتاج يومي بأكثر من 3.08 مليون طن.

وارتفع إنتاج الحديد الخام بنسبة 8.1 بالمئة على أساس سنوي ليبلغ 78.07 مليون طن خلال الشهر الماضي، بينما سجل الصلب المدرفل زيادة بنسبة 8.1 بالمئة على أساس سنوي، وفقا للجمعية.

الصين في المرتبة الأولى

من ناحية أخرى، أظهر تقرير صادر عن الرابطة العالمية للصلب ارتفاع إنتاج الصلب الخام لـ63 دولة بنسبة 1.7 بالمئة خلال شهر مارس على أساس سنوي، ليسجل 165.1 مليون طن.

وتمكنت قارتي آسيا وأوقيانوسيا من إنتاج نحو 124.8 مليون طن خلال مارس، بزيادة نسبتها 4.1 بالمئة على أساس سنوي، فيما تراجع إنتاج دول الاتحاد الأوروبي بمعدل 5.6 بالمئة إلى 11.9 مليون طن.

ووفقًا للتقرير الصادر عن ا لرابطة، أنتجت أميركا الشمالية 9.3 مليون طن، بانخفاض 2.6 بالمئة عن مارس 2022، كما بلغ إنتاج أمريكا الجنوبية 3.5 مليون طن خلال الشهر الماضي.

وفي المنطقة، انخفض إنتاج الشرق الأوسط من الصلب بمعدل يتجاوز الـ17 بالمئة، ليسجل خلال مارس الماضي 3.1 مليون طن، في حين وصل إنتاج أفريقيا إلى 1.4 مليون طن.

وحافظت الصين على مكانتها في المرتبة الأولى بسوق الصلب العالمي، حيث أنتجت 95.7 مليون طن خلال الشهر الماضي، بنسبة نمو سنوية تبلغ 6.1 بالمئة.

تلتها الهند بمقدار 11.4 مليون طن، ثم اليابان بـ7.5 مليون طن خلال مارس 2023، على تراجع بنحو 6 بالمئة مقارنة بالشهر ذاته العام الماضي.

أيضًا، حلت الولايات المتحدة كخامس أكبر منتج للصلب في العالم خلال مارس 2023 بمقدار 6.7 بالمئة.

وانخفض إنتاج روسيا من الصلب الخام بمعدل 1.3 بالمئة خلال مارس الماضي، لتسجل موسكو إجمالي إنتاج بلغ 6.6 مليون طن على مدار الشهر.

ونوه التقرير إلى أن الدول الـ 63 المدرجة في التقرير تُشكل ما يقرب من 97 بالمئة من إجمالي إنتاج الصلب الخام العالمي في عام 2022.