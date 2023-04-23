وأفادت وكالة كيودو اليابانية للأنباء الأسبوع الماضي نقلا عن مصادر بالحكومة اليابانية أن مجموعة دول السبع تدرس فرض حظر شبه كامل على التصدير إلى روسيا.

وهددت روسيا مرارا بإلغاء مشاركتها في اتفاق الحبوب المقرر أن ينتهي سريانه في 18 مايو.

وقال ميدفيديف في منشور على قناته على تطبيق تيليجرام "فكرة الحمقى في مجموعة السبع حول حظر كامل للصادرات إلى بلادنا بشكل تلقائي فكرة جميلة لأنها تتضمن حظرا مماثلا على الصادرات من بلادنا، بما في ذلك فئات سلع أشد حساسية لمجموعة السبع".

وأضاف "في هذه الحالة، سينتهي اتفاق الحبوب وأشياء كثيرة أخرى هم بحاجة لها".

ووردت تقارير تفيد بأن مجموعة السبع تبحث إلغاء نهجها لفرض العقوبات لتكون الصادرات إلى روسيا محظورة تلقائيا ما لم تكن مشمولة في قائمة مخصصة للمنتجات المسموح بشحنها إلى روسيا.

وبموجب إطار العمل الحالي، يُسمح ببيع البضائع إلى روسيا ما لم تكن محظورة بشكل معلن.

ويشغل ميدفيديف، وهو حليف للرئيس الروسي فلاديمير بوتين منذ زمن، منصب نائب مجلس الأمن الروسي النافذ ويرأس لجنة حكومية مختصة بإنتاج الأسلحة من أجل الحرب في أوكرانيا.

ودأبت موسكو على الاحتجاج على شروط اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، والذي يمثل انفراجة دبلوماسية مهمة ووحيدة خلال الصراع المستمر منذ 14 شهرا في أوكرانيا.

وقالت روسيا قبل حلول موعد انتهاء سريان مبادرة الحبوب في 18 مايو إنها ستلغي مشاركتها فيها إن لم يرفع الغرب العقوبات عن صادراتها من المنتجات الزراعية والأسمدة.

وقال وزراء زراعة دول مجموعة السبع في بيان الأحد إن المجموعة تطالب "بالتمديد والتنفيذ الكامل وتوسيع" اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.