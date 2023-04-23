وقدمت الشركة المحاصرة الطلب، الأحد، إلى المحكمة الجزئية الأميركية بولاية نيوجيرزي، حيث قدرت أصولها والتزاماتها بين مليار و10 مليارات دولار.

وتأتي هذه الخطوة بعد فشل الشركة في تأمين الأموال اللازمة للبقاء في السوق في الولايات المتحدة.

وقالت الشركة، ومقرها في يونيون بنيوجيرزي، في بيان إنها قدمت الطلب طواعية "لتهدئة منظومة عملها أثناء إجراء عملية تسويقية محدودة لجذب الاهتمام بواحدة أو أكثر من عمليات البيع لبعض أو كل أصولها".

كما قالت الشركة إن متاجرها ستظل مفتوحة، وستستمر في خدمة العملاء لأنها "تبدأ جهودها لإغلاق مواقع البيع بالتجزئة المملوكة لها".

وأضافت أنها تعتزم الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها وموظفيها وشركائها.