وأوضحت الحكومة أن الدعم المقدم سيعتمد على حجم الاستثمار، والذي بدوره سيعتمد على عدد البطاريات المصنعة وسيتراوح ما بين 8 مليارات و13.2 مليار دولار.

وقال رئيس الوزراء جاستن ترودو إن هذا المصنع سيوفّر "ثلاثة آلاف وظيفة مباشرة وما يصل إلى 30 ألف وظيفة غير مباشرة" مشيرا إلى "إنجاز تاريخي".

وكانت فولكسفاغن قد أعلنت منتصف مارس اعتزامها بناء هذا المصنع في منطقة سان توماس في أونتاريو، ومن المقرر أن تبدأ أعمال البناء العام المقبل.

وسيغطي هذا المصنع مساحة تزيد عن 378 ملعب كرة قدم.

ومن المقرر افتتاحه عام 2027 وسينتج بطاريات لما يصل إلى "مليون سيارة كهربائية سنويا" بحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء.

وأضاف ترودو خلال مؤتمر صحافي "في كل أنحاء البلاد، سيكون مصنع سانت توماس بمثابة دعامة وطنية في سلسلة توريد السيارات الكهربائية".

وتستثمر فولكسفاغن "7 مليارات دولار" في هذا المصنع وهو "أكبر استثمار في تاريخ كندا في قطاع السيارات الكهربائية"، بحسب ترودو.