وقال الرئيس التنفيذي لشركة "ليفت" ديفيد ريشر في بريد إلكتروني نُشر على موقع الشركة "سنعمل على تقليص حجم فريق العمل بشكل كبير كجزء من إعادة الهيكلة، بهدف التركيز على تلبية حاجات الركاب والسائقين بصورة أفضل".

وأضاف أنّ ليفت ستخطر الموظفين الأسبوع المقبل بما إذا كانت ستستمر في توظيفهم في الشركة التي تتخذ في سان فرانسيسكو في الولايات المتحدة مقراً والتي ستبقي كل مكاتبها مغلقة في ذلك اليوم.

وتخطط "ليفت" لاستخدام الأموال التي توفرها للاستمرار في اعتماد أسعار تنافسية وتحسين أوقات وصول سائقيها إلى العملاء وزيادة أرباح السائقين، على حد قول الرئيس التنفيذي.

وتُعتبر "ليفت" منافس شركة "أوبر" في أميركا الشمالية.

وتتعافى الشركتان من انخفاض عدد الركاب الذي شهدتاه خلال فترة انتشار وباء كوفيد-19.

وسبق لـ"ليفت" أن سرّحت عدداً من موظفيها أواخر العام الفائت.