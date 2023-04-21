وذكر الكرملين في بيان أن الزعيمين عبرا عن رضاهما عن مستوى التعاون بين البلدين لتحقيق الاستقرار في سوق النفط العالمية.

وأقام بوتين وولي العهد السعودي علاقات تجارية وثيقة بين البلدين.

وقال الكرملين إن "كان وديا وبناء ومفيدا".

وعلى هذا الأساس تم الاتفاق على بناء الروابط في مجالات محددة من التعاون".

وفي عام 2016، أسست منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" والسعودية، أكبر منتج للنفط في العالم، تحالف أوبك+ مع منتجين كبار آخرين بقيادة روسيا للتحاور والتواصل عن كثب فيما يتعلق بأوضاع سوق النفط.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلن منتجو النفط في أوبك+ بشكل مفاجئ عن مزيد من التخفيضات في إنتاج الخام بحوالي 1.16 مليون برميل يوميا.