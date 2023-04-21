وأكد المتحدث باسم "كيبك"، عبدالله العجمي، أن الشركة بدأت الاستعدادات لعمليات التصدير الخارجي بعد إعادة التشغيل، لتلبية احتياجات السوق العالمي.

وبين أن مصفاة الزور "أثبتت جدارتها في تحقيق متطلبات الأسواق العالمية من المنتجات البترولية"، إذ تم تزويد 18 دولة من منتجات هذه المصفاة عن طريق 68 شحنة تم تصديرها من مرافق الشركة حتى 13 مارس الماضي، مما يدعم موازنة الكويت بالمزيد من الإيرادات النفطية، حسب تعبيره.

وكانت "كيبك" قد أعلنت في 12 أبريل الجاري أن عمليات تشغيل مصفاة الزور "تواجه تحديات فنية بسيطة أدت إلى توقف جزئي للمصفاة"، وأشارت آنذاك وأن العمل جاري لإعادة التشغيل خلال أسبوعين.

ويذكر أن تشغيل المصفاة الأولى انطلق في نوفمبر الماضي، كما يعد مشروع مصفاة الزور من أهم المشاريع الاستراتيجية لدولة الكويت، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.