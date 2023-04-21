ووفقا لبيانات من الإدارة العامة للجمارك، بلغ إجمالي الواردات من روسيا 9.61 مليون طن في مارس، أو 2.26 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.

وزادت الشحنات 50 بالمئة من 1.50 مليون برميل يوميا في نفس الفترة من عام 2022.

ويأتي هذا بالمقارنة مع 1.94 مليون برميل يوميا خلال شهري يناير وفبراير، مما رفع إجمالي كميات النفط الروسي خلال الربع الأول إلى 25.29 مليون طن.

وكان الرقم القياسي السابق لحجم الشحنات الشهرية من روسيا إلى الصين 1.98 مليون برميل يوميا في مايو 2022.

وبلغ إجمالي الواردات من الخام السعودي 8.90 مليون طن في مارس، بما يعادل 2.10 مليون برميل يوميا، ارتفاعا من 1.61 مليون برميل يوميا قبل عام.

ويمثل هذا زيادة عن معدل شهري يناير وفبراير البالغ 1.72 مليون برميل يوميا، كما رفع إجمالي الإمدادات السعودية خلال الربع الأول إلى 22.82 مليون طن.

وأظهرت بيانات الجمارك أيضا أن الواردات من ماليزيا بلغت 1.07 مليون برميل يوميا خلال تلك الفترة، بزيادة 140.1 بالمئة عن نفس الفترة من العام الماضي.