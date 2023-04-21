وأظهرت بيانات نشرت أمس الخميس أن المزيد من الأميركيين يتقدمون بطلبات للحصول على إعانات بطالة.

كما أظهرت بيانات منفصلة أن نشاط المصانع في الولايات الواقعة وسط الساحل الأميركي على المحيط الأطلسي هبط إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات تقريبا في أبريل.

تحركات الأسهم

هبط سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4 بالمئة إلى 1996.92 دولار للأونصة بحلول الساعة 06:12 بتوقيت غرينتش، بعد ارتفاعه واحدا بالمئة أمس الخميس.

وانخفض المعدن الأصفر بنحو 0.3 بالمئة منذ بداية الأسبوع.

كما نزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة إلى 2005.70 دولار.

وقالت لوريتا ميستر رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في كليفلاند أمس الخميس إن الفيدرالي الأميركي سيتخذ المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة، لكنها أشارت إلى أن دورة التحرك القوي لرفع تكلفة الاقتراض لكبح التضخم تقترب من نهايتها.

وتزيد أسعار الفائدة المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة سبائك الذهب التي لا تدر عوائد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 25.17 دولار للأونصة، وتتجه لتسجيل أول خسارة أسبوعية في ستة أسابيع.

وتراجع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1090.91 دولار فيما صعد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1590.65 دولار.

ويتجه المعدنان لتسجيل ارتفاع هذا الأسبوع.