وكتب بيريتي في مذكرة للموظفين "نقلص اليوم عدد الموظفين بنسبة 15% ... ونبدأ عملية إغلاق بازفيد نيوز الموقع الإخباري المنفصل عن موقع الترفيه الرئيسي بازفيد دوت كوم.

وأضاف "في حين تتم عمليات تسريح في جميع الأقسام تقريبًا قررنا أن الشركة لم تعد قادرة على الاستمرار في تمويل بازفيد نيوز كمنظمة مستقلة".

يمثل 15% من القوى العاملة 1200 شخص من أصل 8000 في بازفيد.

وأوضح بيريتي أن هافنتون بوست وبازفيد الأم أشارتا إلى أنهما ستتيحان عددًا من المناصب لأعضاء بازفيد نيوز.

وفقد سهم بازفيد أكثر من 20% من قيمته الخميس في بورصة نيويورك بعد الإعلان.