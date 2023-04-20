وانخفضت الأرباح الصافية للشركة المملوكة للملياردير الأميركي إيلون ماسك بنحو 24 بالمئة على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام الجاري، إذ بلغت الأرباح الصافية للشركة 2.51 مليار دولار.

كما بلغت ربحية سهم تسلا 73 سنتًا، أي أقل بنحو 23 بالمئة مقارنة بالربع الأول من عام 2022.

ويعتبر التراجع في سهم تسلا، والذي لامست نسبته 11 بالمئة هبوطا، ليصل سعر السهم إلى 161.67 دولار، هو التراجع الأكبر للسهم خلال العام الجاري.

وكانت الشركة الشهيرة قد أعلنت عن تخفيض قيمة طرازات سياراتها 6 مرات في الولايات المتحدة خلال العام الجاري، حيث خفضت قيمة طرازها "موديل 3" بنسبة 11 بالمئة، كما خفضت قيمة "موديل واي" بنسبة 20 بالمئة.

وقال محللون من "أوبنهايمر" إن شركة تسلا قد تستفيد بمرور الوقت من التخفيضات المعلنة على أسعار سياراتها، وذلك عن طريق زيادة حصتها السوقية، إلا أن الضغوط على أداء الشركة سيظل مصدر قلق للمستثمرين على المدى القريب.

ولا تزال أسهم تسلا مرتفعة عن الأداء السيء الذي شهدته خلال العام الماضي.

ومنذ بداية العام وحتى نهاية تداولات الأربعاء، كانت أسهم الشركة قد ارتفعت بنسبة 47 بالمئة.