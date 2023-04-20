وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة، وقادت أسهم المرافق وأسهم شركات السيارات المؤشر الرئيسي نحو التراجع بعد انخفاضهما 1.2 بالمئة و2.1 بالمئة على التوالي.

لكن أسهم البنوك ارتفعت 1.0 بالمئة مما حد من الخسائر.

ويترقب المستثمرون بيانات مؤشر ثقة المستهلك، المقرر صدورها الساعة 1400 بتوقيت جرينتش، والتي من المتوقع أن تظهر تحسنا طفيفا في توقعات المستهلكين للأوضاع الاقتصادية في المنطقة في أبريل مقارنة بالشهر الماضي.

وفيما يتعلق بالأرباح، انخفض سهم شركة سارتوريوس إيه.جي. 11 بالمئة بعدما أعلنت الشركة الفرنسية الألمانية المتخصصة في صناعة معدات المختبرات عن انخفاض إيرادات المبيعات والأرباح في الربع الأول من 2023.

وارتفع سهم شركة إيه.بي فولفو واحدا بالمئة بعدما رفعت الشركة المتخصصة في صناعة الشاحنات توقعاتها لأسواق الشاحنات الثقيلة الرئيسية في أوروبا وأميركا الشمالية هذا العام اليوم الخميس.

وارتفعت أسعار المنتجين الألمان أقل من المتوقع في مارس. وارتفعت أسعار المنتجين الصناعيين 7.5 بالمئة على أساس سنوي، مقارنة باستطلاع لرويترز توقع ارتفاعها 9.8 بالمئة.