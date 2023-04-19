وقال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع، الثلاثاء، إنه يأمل في أن تقوم تركيا باستئناف صادرات النفط الخام العراقي خلال الأسبوع الجاري، وذلك بعد أن أوقفتها تركيا منذ نهاية مارس الماضي.

وعلى الرغم من أن تركيا لم تعط الضوء الأخضر لتحريك صادرات النفط العراقي، إلا أن بغداد أبرمت صفقات مؤقتة مع مسؤولين بالمنطقة الكردية.

وأوقفت تركيا تصدير نحو 400 ألف برميل من النفط العراقي عبر ميناء جيهان، وذلك بعد قرابة ثلاثة أسابيع من صدور حكم في دعوى تحكيم يقضي بأن تدفع أنقرة تعويضات لبغداد مقابل سماحها بتصدير النفط دون تصريح من حكومة بغداد.

وألزم الحكم الصادر عن غرفة التجارة الدولية في 23 مارس تركيا بدفع تعويضات بقيمة 1.5 مليار دولار لبغداد بسبب سماح أنقرة لحكومة إقليم كردستان بضخ الصادرات في الفترة من 2014 إلى 2018.

وردا على ذلك، أوقفت تركيا تدفق الصادرات النفطية.

وقالت مصادر إن تركيا ترغب في التفاوض بشأن التعويض فضلا عن التوصل لحل بشأن قضية تحكيم ثانية تتعلق بتدفقات الفترة من 2018 قبل إعادة السماح بضخ النفط.

ورغم تعطل صادرات النفط العراقي، فقد انخفض خام برنت بنحو 5 بالمئة خلال الأسبوع الجاري، إلى ما دون 84 دولار للبرميل، على الرغم أيضا من التوقعات بأن يرتفع الطلب على النفط خلال الفترة الحالة.