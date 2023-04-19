وسجل صافي التمويلات واستثمارات الصكوك نمواً بنسبة 1 بالمئة منذ بداية العام، ليصل إلى 240 مليار درهم (65.3 مليون دولار)، كما وصل إجمالي الاكتتابات الجديدة في الربع الأول من عام 2023 إلى حوالي 21 مليار درهم (5.7 مليارات دولار)، مقارنة مع 15 مليار درهم (نحو 4 مليارات دولار) في الفترة نفسها من العام الماضي.

كما ارتفع إجمالي دخل بنك دبي الإسلامي ليصل إلى 4.43 مليار درهم (1.21 مليار دولار) مقارنة مع 3.016 مليار درهم (821 مليون دولار)، مسجلاً نمواً قوياً بنسبة 47 بالمئة على أساس سنوي، فيما حقق صافي الإيرادات التشغيلية نمواً قوياً بنسبة 12 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 2.755 مليار درهم (755.6 مليون دولار).

وبلغ صافي الأرباح التشغيلية 2.013 مليار درهم (548 مليون دولار)، مسجلاً نمواً قوياً بنسبة 14 بالمئة على أساس سنوي، مقارنة مع 1.77 مليار درهم في الربع الأول من عام 2022.

وبلغت ودائع المتعاملين 198 مليار درهم (53.9 مليار دولار)، حيث تشكل الحسابات الجارية وحسابات التوفير ما نسبته 40 بالمئة من قاعدة ودائع بنك دبي الإسلامي.