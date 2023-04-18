وقد تم تصميم وتطوير القمر الاصطناعي النانوي بأيادٍ إماراتية في مركز البحوث والتطوير التابع للهيئة، بالتعاون مع شركة "نانو أفيونيكس" (NanoAvionics) في ليتوانيا.

يتميّز القمر الاصطناعي النانوي "ديوا سات-2"، من نوع (6U)، بكاميرا عالية الدقة (4.7 متر) ستستخدم لمهام مراقبة الأرض.

وتوفر الكاميرا عالية التباين تصويراً مستمراً في 7 نطاقات طيفية من ارتفاع مداري يقدر بنحو 500 كيلومتر. كما يتضمن القمر الاصطناعي الجديد أجهزة خاصة بقياس حجم غازات الدفيئة باستخدام الأشعة تحت الحمراء.

من جانبه، أكد العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، أن الهيئة حريصة على الاستفادة من أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة بما في ذلك إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والبلوك تشين في تبادل المعلومات عبر الاتصالات الفضائية وتقنيات مراقبة الأرض.

وأضاف: "يهدف برنامج هيئة كهرباء ومياه دبي للفضاء (سبيس دي) الذي أطلقه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في يناير 2021، إلى تحسين عمليات وصيانة وتخطيط شبكات الهيئة بالاعتماد على الأقمار الاصطناعية النانوية وتقنيات الاستشعار عن بُعد، إضافة إلى تأهيل كادر إماراتي متخصص في مجال استخدام تقنيات الفضاء في شبكات الكهرباء والمياه. ويأتي إطلاق القمر الاصطناعي النانوي الثاني "ديوا سات-2" ليؤكد أننا نسير بخطى ثابتة نحو الريادة في مجال الاستفادة من تقنيات الفضاء لزيادة كفاءة عمليات الهيئة وتوفير خدمات الكهرباء والمياه وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة والجودة، إضافة إلى نقل المعارف والخبرات وتدريب الكوادر المواطنة في الهيئة."

وأشار الطاير إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي تهدف إلى أن تكون تقنية الأقمار الاصطناعية النانوية داعمة لشبكة الحوسبة السحابية الخاصة بالهيئة، لتعزيز رقمنة شبكات الطاقة والمياه ورفع كفاءة وفاعلية عمليات التخطيط والتشغيل والصيانة الوقائية لقطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع والشبكات الذكية ومحطات شحن السيارات الكهربائية، إضافة إلى خفض التكاليف وتحسين استثمار أصول الهيئة، فضلاً عن تطوير حالات استخدام تسهم في الارتقاء بقطاع المؤسسات الخدماتية حول العالم.

تحسين الأداء

أوضح المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في هيئة كهرباء ومياه دبي، أن دقة التصوير العالية للقمر الاصطناعي "ديوا سات-2" ستُمكن الهيئة من تحسين الأداء التشغيلي لمحطات إنتاج الطاقة وتحلية المياه، حيث سيتم استخدام أجهزة التصوير الحرارية متعددة الطيف وعالية الدقة كتلك المستعملة على متن المركبات الفضائية، والمصممة خصيصاً لاستخدامات شبكات الكهرباء والمياه، في اكتشاف البصمات الحرارية في خطوط نقل الجهد العالي والمحطات الفرعية والمباني ومحطات الطاقة الشمسية. وستتمكن هيئة كهرباء ومياه دبي من خلال الاستخدام المشترك لصور "ديوا سات-2" وقياسات إنترنت الأشياء من "ديوا سات-1" في تحسين الأداء التشغيلي لمحطات إنتاج الطاقة وتحلية المياه من خلال توفير تقديرات دقيقة لدرجة حرارة ونسبة ملوحة مياه البحر، والكشف عن المد الأحمر، إضافة إلى توقع ومراقبة تشكّل الضباب.

يُشار إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي أطلقت "ديوا سات-1" في شهر يناير 2022، لتصبح بذلك أول مؤسسة خدماتية على مستوى العالم تستخدم الأقمار الاصطناعية النانوية لتحسين عمليات وصيانة وتخطيط شبكات الكهرباء والمياه.

وتم تصميم وتطوير القمر الاصطناعي النانوي في مركز البحوث والتطوير التابع للهيئة في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية.