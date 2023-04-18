وأضاف ديل في مؤتمر صحفي أن هناك احتمالا بأن تعاني أسواق النفط من شح الإمدادات بعض الشيء في حال تعافي طلب الصين على النفط واقتصادها بشكل عام.

والأسبوع الماضي، قال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول، إن سوق النفط العالمي قد يشهد عجزاً في النصف الثاني من عام 2023، وهو ما سيدفع الأسعار نحو الارتفاع.

وفي تقريرها الأخير قالت وكالة الطاقة الدولية، إن تخفيضات إنتاج النفط التي أعلنتها الدول المنتجة في مجموعة أوبك+ هذا الشهر قد تزيد من عجز الإمدادات المتوقع في النصف الثاني من العام، وقد تضر بالمستهلكين وتعافي الاقتصاد العالمي.

وذكرت الوكالة في تقريرها الشهري عن النفط أن المستهلكين الذين يواجهون تضخماً في أسعار المواد الأساسية سيضطرون الآن إلى ضغط ميزانياتهم بشكل أكبر.

وأضافت الوكالة: هذا ينعكس بشدة على الانتعاش الاقتصادي والنمو.

وتوقّعت الوكالة انخفاضاً في المعروض النفطي العالمي بمقدار 400 ألف برميل يومياً بحلول نهاية العام، مشيرة إلى زيادة متوقعة في الإنتاج قدرها مليون برميل يومياً من خارج أوبك+، بدءاً من مارس مقابل 1.4 مليون برميل يومياً ستخفضها الدول المنتجة في المجموعة.

وكان بنك جي بي مورغان قد توقع ارتفاع أسعار النفط قريبا وسط زيادة التكهنات بتوقف مسار رفع الفائدة من قبل الفيدرالي الأميركي.

وبحسب توقعات جي بي مورغان، فإن خام برنت قد يسجل 94 دولارا في الربع الرابع من العام الحالي.

وكان تقرير أوبك الأخير قد كشف عن إبقاء توقعاتها لنمو الطلب على النفط لهذا العام عند 2.3 مليون برميل يوميا بدون تغيير عن توقعات تقرير الشهر الماضي.

وقدرت نمو الطلب على النفط العالمي في الربع الأول من العام بمقدار 2.1 مليون برميل يوميا على أساس سنوي بدعم من انتعاش قوي للطلب من الصين.

وعلى أساس سنوي، من المتوقع أن ينمو الطلب العالمي على النفط في الربع الثاني من العام بمقدار 2.4 مليون برميل يوميا و2.5 مليون برميل يوميا في الربع الثالث و2.3 مليون برميل يوميا في الربع الرابع.

وتوقعت المنظمة أن تقود الصين الطلب على النفط في الدول خارج منظمة التعاون والتنمية بفضل زيادة نشاط قطاعي النقل والصناعة. وعلى اثره، سينمو الطلب من الصين بـ 1 مليون برميل يوميا تقريبا في الربع الثاني من العام و800 ألف برميل يوميا في الربع الثالث من العام، على أساس سنوي في الفترتين.