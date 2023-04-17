وصعد المؤشر نيكي 0.07 بالمئة إلى 28514.78 نقطة، مسجلا أعلى مستوى إغلاق منذ التاسع من مارس ومحققا أطول سلسلة مكاسب له منذ منتصف يوليو تموز العام الماضي.

كما ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.41 بالمئة ليغلق عند 2026.97 نقطة.

وسجل الدولار أعلى مستوى له في شهر مقابل الين، إذ أدت متانة مبيعات التجزئة الأميركية الأساسية والأرباح الهائلة للبنوك الأميركية إلى زيادة توقعات السوق بأن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في مايو.

وقفزت أسهم البنوك على المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 3.5 بالمئة مع تجاوز أرباح عدة بنوك أميركية مثل سيتي غروب وجيه.بي مورغان للتوقعات.

وصعد سهم تويوتا موتور 1.44 بالمئة وسهم نيسان موتور 1.43 بالمئة.

كما زاد سهما بنك ميتسوبيشي يو.إف.جي ومجموعة سوميتومو ميتسوي المالية 2.57 بالمئة و2.50 بالمئة على الترتيب.