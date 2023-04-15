وتمر الحبوب الأوكرانية المخصصة للبلدان الأجنبية عبر الاتحاد الأوروبي منذ أن علق طريق التصدير التقليدي عبر البحر الأسود بسبب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

ولكن بسبب مشاكل لوجستية، يتراكم مخزون الحبوب في بولندا مما أدى إلى انخفاض الأسعار المحلية وإلى تظاهرات مزارعين ثم استقالة وزير الزراعة البولندي.

وقال كاتشينسكي الذي كان يتحدث من بلدة ليس شمال بولندا "قررت الحكومة اليوم حظر دخول واردات الحبوب إلى بولندا بالإضافة إلى عشرات المنتجات الغذائية الزراعية الأخرى".

وأضاف "والا سيؤدي ذلك إلى أزمة خطيرة في القطاع الزراعي في بولندا".

وشدد كاتشينسكي في كلمة أمام اجتماع لحزبه "القانون والعدالة" على أن بولندا تواصل مع ذلك دعم أوكرانيا. وقال "نظل دون أدنى تغيير أصدقاء وحلفاء لأوكرانيا".

لكن وزارة السياسة الزراعية الأوكرانية قالت السبت إنها "تأسف للقرار البولندي".

وذكرت الوزارة أن "المزارعين البولنديين يواجهون وضعا صعبا لكننا نود أن نشير إلى أن المزارعين الأوكرانيين يواجهون أخطر الأوضاع" بسبب الحرب.

واقترحت الوزارة أن يتوصل البلدان إلى اتفاق في الأيام المقبلة يرضي الطرفين.

وخلال الشهر الماضي، طلبت بولندا وأربع دول أخرى من أوروبا الوسطى مساعدة الاتحاد الأوروبي لإيجاد حل للمشكلة الناجمة عن الأسعار المنخفضة للحبوب الأوكرانية.