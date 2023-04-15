وأظهرت إحصائيات صندوق النقد العربي، الصادرة في النشرة الأسبوعية لأسواق المال التي ترصد أداء 13 بورصة عربية، أن الرسملة السوقية للأسواق ارتفعت من 4.107 تريليون دولار إلى 4.143 تريليون درهم، بمكاسب ناهزت 36 مليار دولار.

وأوضحت النشرة أن رأس المال السوقي للسوق المالية السعودية ارتفع إلى 2.7 تريليون دولار، فيما وصل رأس المال السوقي لسوق أبوظبي للأوراق المالية لنحو 731.5 مليار دولار، وسوق دبي المالي نحو 164.2 مليار دولار.

وبحسب النشرة، وصل رأس المال السوقي لبورصة قطر إلى أكثر من 165.2 مليار دولار، وبورصة الكويت 145.8 مليار دولار، وبورصة مسقط 61.6 مليار دولار، وبورصة الدار البيضاء 53.5 مليار دولار، وبورصة مصر 34.8 مليار دولار.

وسجل رأس المال السوقي لبورصة البحرين، وفق نشرة صندوق النقد العربي، أكثر من 30.1 مليار دولار، وبورصة عمان نحو 25.1 مليار دولار، وبورصة بيروت 19.3 مليار دولار، وبورصة فلسطين 5.03 مليار دولار، وبورصة دمشق 2.36 مليار دولار.