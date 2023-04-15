وبلغ معدل نمو التبادل التجاري بين البلدين خلال السنوات العشر الماضية "2013-2022" ما نسبته 43.6 بالمئة، من 2.81 مليار دولار، ما يعادل 10.3 مليار درهم في العام 2013، إلى 4.038 مليار دولار، ما يعادل 14.8 مليار درهم خلال العام 2022، لتسجل 30.2 مليار دولار، أي نحو 111 مليار درهم خلال 10 سنوات.

وأظهرت بيانات وزارة الاقتصاد أن قيمة إعادة التصدير بين دولة الإمارات والبرازيل خلال العام 2022 بلغت 478.6 مليون دولار، ما يعادل 1.75 مليار درهم، بنسبة نمو 84.4 بالمئة عن عام 2021، والبالغة 259.5 مليون دولار، أي نحو 952.3 مليون درهم.

فيما بلغت قيمة الواردات 3.45 مليار دولار، ما يعادل 12.66 مليار درهم، بنسبة نمو 28.7 بالمئة عن عام 2021، إذ بلغت الواردات 2.68 مليار دولار، أي نحو 9.83 مليار درهم.

وبلغت قيمة الصادرات غير النفطية 101.1 مليون دولار في 2022، ما يعادل 371.03 مليون درهم، مقارنة مع 109.2 مليون دولار ما يعادل 400.7 مليون درهم في العام 2021.

واحتلت البرازيل الترتيب الـ 23 بالنسبة لشركاء دولة الإمارات في الواردات خلال عام 2022، كما جاءت البرازيل في المرتبة الـ37 بالنسبة لشركاء الإمارات التجاريين في إجمالي حجم التجارة الخارجية خلال العام 2022.

وجاءت شركة الامارات العالمية للألمنيوم وآبار للاستثمار وشركة مبادلة للتنمية وصندوق أبو ظبي للاستثمار وطيران الاتحاد وطيران الإمارات وموانئ دبي العالمية والأحواض الجافة العالمية ضمن أهم الشركات الإماراتية المستثمرة في البرازيل.

وتأتي تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدرجات النارية والتشييد والبناء والأنشطة العقارية والأنشطة المالية وأنشطة التأمين والمعلومات والاتصالات أهم القطاعات الاستثمارية للإمارات في البرازيل.