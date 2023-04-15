وتراجعت مؤشرات الأسهم الرئيسية الثلاثة عند الإغلاق لكنها سجلت مكاسب أسبوعية بفضل صعودها القوي أمس الخميس.

وأعلنت بنوك "سيتي غروب" و"جيه.بي مورغان" و"ويلز فارجو" أرباحا تفوق التقديرات في الربع الأول، مستفيدة من أسعار الفائدة المرتفعة وانحسار المخاوف بشأن تعرض النظام المصرفي لضغوط.

وقفز مؤشر القطاع المصرفي على "ستاندرد اند بورز 500" بينما سجل سهم جيه.بي مورغان أعلى مكاسبه بالنسبة المئوية في يوم واحد منذ التاسع من نوفمبر 2020.

ووفقا لبيانات أولية، أغلق مؤشر ستاندرد اند بورز 500 منخفضا 8.75 نقطة، أو 0.21 بالمئة، عند 4137.47 بينما تراجع مؤشر ناسداك المجمع 42.59 نقطة، أو 0.35 بالمئة، إلى 12123.68 نقطة. وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي 150.54 نقطة، أو 0.44 بالمئة، ليغلق عند 33879.15 نقطة.