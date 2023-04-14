ومع ذلك، فقد خصصت 241 مليون دولار في هذا الربع لتغطية خسائر القروض المحتملة على خلفية تباطؤ الاقتصاد ومقارنة بتحرير احتياطي قدره 138 مليون دولار قبل عام.

واستقر نمو ودائع البنك عند 1.33 تريليون دولار على أساس ربع سنوي وأيضا على أساس سنوي، مع تحويل المستثمرين أموالهم إلى صناديق أسواق المال بحثا عن عوائد أكبر.

وتراجعت قروض سيتي غروب بشكل هامشي إلى 652 مليار دولار، في حين ارتفع صافي دخل الفوائد 23 بالمئة إلى 13.3 مليار دولار.

ويتوقع المحللون أن يؤدي التباطؤ الاقتصادي إلى كبح الطلب على القروض وخفض هوامش صافي الفائدة على مستوى القطاع المصرفي في الأرباع القادمة.

وربحت سيتي غروب 1.86 دولار للسهم في الربع الأول، متجاوزة متوسط تقديرات المحللين بتسجيل ربح 1.67 دولار للسهم، وفقا لبيانات رفينيتيف.

وارتفع صافي دخل المجموعة سبعة بالمئة إلى 4.6 مليار دولار، أو 2.19 دولار للسهم، في الأشهر الثلاثة حتى 31 مارس من 4.3 مليار دولار، أو 2.02 دولار في الربع نفسه العام الماضي.