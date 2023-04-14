وكانت هولندا ضاعفت العام الماضي قدرتها على استيراد الغاز الطبيعي المسال إلى 24 مليار متر مكعب، حيث عملت على إنهاء اعتمادها على واردات الوقود من روسيا.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء، الأربعاء، نقلا عن مقابلة مع وزير الطاقة الهولندي روب يتن أن هولندا تعمل على وقف كل وارادات الغاز الطبيعي المسال من روسيا.

وقال يتن للوكالة إن هولندا توقفت عن إبرام عقود جديدة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال من روسيا هذا العام، وتتطلع إلى إنهاء العقود السابقة، وأضاف أن المحادثات مع الشركات ما زالت مستمرة.

وقالت الوكالة إن قرار الحكومة الهولندية سيطبق على العقود الفورية وطويلة الأجل.

وفرضت دول الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع عقوبات على قطاع الطاقة الروسي تضمنت حظرا على استيراد النفط المنقول بحرا وحدا أقصى على الأسعار في محاولة للحد من إيرادات روسيا وذلك ردا الحرب في أوكرانيا.