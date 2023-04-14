وأغلق المؤشر نيكي على ارتفاع 1.2 بالمئة عند 28493.47 نقطة وسجل ارتفاعا أسبوعيا بنسبة 3.54 بالمئة وهو الأكبر منذ نوفمبر.

وارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية عند ختام جلسة الخميس، مع استمرار التفاؤل حيال مسار التضخم في الولايات المتحدة، فقد قفز مؤشر ستاندرد اند بورز 1.3 بالمئة وارتفع مؤشر ناسداك اثنين بالمئة.

وكشفت البيانات انكماش أسعار المنتجين في الولايات المتحدة خلال مارس الماضي على أساس شهري، بعد يوم من صدور بيانات تضخم المستهلكين التي أظهرت تباطؤ وتيرة صعود الأسعار.

ومن شأن تباطؤ التضخم الأميركي أن يدفع الفيدرالي لوقف زيادة معدلات الفائدة هذا العام، مع جهود تجنب الركود الاقتصادي.

وتقدمت بعض أسهم شركات التكنولوجيا الأكثر شهرة في اليابان إذ ارتفع سهم سوني 1.68 بالمئة ونينتندو 1.82 بالمئة.

كما أدى ارتفاع أسعار النفط الخام إلى أعلى مستوياته في عدة أشهر أمس إلى دعم أسهم شركات الطاقة فارتفع سهم "إيتوتشو" و"ماروبيني" 4.48 و3.35 بالمئة على التوالي.

وصعد سهم "فاست ريتيلينج" إلى 9.75 بالمئة في أعلى مستوى له منذ مارس 2021، وذلك بعد توقعات بارتفاع أرباحها المستقبلية.

ومن بين 225 سهما على المؤشر نيكي، ارتفع 140 وهبط 69 واستقر 16.