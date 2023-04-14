وارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية الثلاثة، إذ جاءت الدفعة الأكبر من أسهم الشركات الكبرى الحساسة لأسعار الفائدة ودفعت المؤشر ناسداك الذي تشكل أسهم التكنولوجيا ثقلا عليه إلى أكبر تسجيل قفزة بالنسبة المئوية في يوم واحد في قرابة من شهر.

تحركات الأسهم

بحسب بيانات أولية، أغلق المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" مرتفعا 53.96 نقطة بما يعادل 1.33 بالمئة إلى 4145.91 نقطة.

وزاد المؤشر "ناسداك" المجمع بواقع 236.94 نقطة أو بنسبة 1.99 بالمئة إلى 12166.27 نقطة.

كما صعد المؤشر "داو جونز" الصناعي بواقع 382.54 نقطة أو 1.14 بالمئة إلى 34029.04 نقطة.