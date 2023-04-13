وقالت وزارة العمل الأميركية، الخميس، إن الطلبات المقدمة للمرة الأولى زادت بواقع 11 ألفا إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية عند 239 ألفا في الأسبوع المنتهي في الثامن من أبريل.

وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا 232 ألف طلب في هذا الأسبوع.

ونشرت الحكومة الأسبوع الماضي مراجعات سنوية للبيانات أظهرت أن طلبات إعانات البطالة أعلى بكثير هذا العام حتى الآن من تقديرات سابقة بما يتسق مع موجة من التسريحات في قطاع التكنولوجيا، إضافة لقطاعات أخرى حساسة لسعر الفائدة.

ولكن طلبات الإعانة من البطالة ما زالت أقل من 270 ألفا.

ويقول خبراء اقتصاد إنه إذا زادت الطلبات عن هذا العدد فهذا يشير إلى تدهور في سوق العمل.

وخلال الأسبوع الأول من أبريل الجاري، أعلنت وزارة العمل الأميركية أن اقتصاد البلاد قد أضاف 236 ألف وظيفة جديدة في شهر مارس الماضي، بما يزيد قليلا على التوقعات البالغة 230 ألف وظيفة.

وجرى تعديل بيانات فبراير لتظهر إضافة 326 ألف وظيفة بدلا من 311 ألفا كما ورد سابقا.

وأظهرت البيانات أن معدل البطالة في أميركا قد انخفض إلى 3.5 بالمئة، فيما كانت توقعات المحللين تشير إلى بقائه عند نفس مستواه في فبراير البالغ 3.6 بالمئة.