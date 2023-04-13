وانخفضت أسعار الجملة 0.5 بالمئة في مارس، فيما تراجعت أسعار السلع الأساسية 0.1 بالمئة.

وأظهرت بيانات أخرى أن عدد الأميركيين الذين قدموا مطالبات جديدة للحصول على إعانات البطالة ارتفع أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، في إشارة أخرى إلى تراجع قوة سوق العمل وسط تكاليف الاقتراض المرتفعة التي تضعف الطلب في الاقتصاد.

وارتفع اليورو إلى 1.10470 دولار، وهو أعلى مستوى منذ الرابع من أبريل 2022، قبل أن يفقد بعض مكاسبه وينزل إلى 1.1032 في أحدث التعاملات مسجلا زيادة يومية 0.32 بالمئة.

وهبط مؤشر الدولار إلى 101.10، وهو أدنى مستوى منذ الثاني من أبريل.