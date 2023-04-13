وستوفر "أدنوك للحفر" خدمات الحفر المتكاملة لمشروع تطوير حقل "زاكوم العلوي"، أكبر حقل منتج في محفظة حقول "أدنوك البحرية"، بحسب بيان الخميس.

ستسهم الخدمات التي تقدمها "أدنوك للحفر" في تعزيز كفاءة العمليات الإنتاجية في المشروع، وتحقيق وفورات كبيرة في التكاليف، إضافة إلى دعم خطط "أدنوك" لتسريع هدف رفع سعتها الإنتاجية بشكل مسؤول للمساهمة في تلبية الطلب العالمي المتنامي على الطاقة، وفق البيان.

قال عبدالرحمن عبدالله الصيعري، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للحفر إن "هذا العقد يؤكد التزام الشركة بتحقيق أحد أهدافها الاستراتيجية المتمثل في توسعة نطاق أعمالها في مجال خدمات حقول النفط في إطار جهودها المستمرة لمضاعفة إيرادات خدمات حقول النفط بحلول عام 2025".

"سيضيف هذا العقد لوحده حوالي نسبة 20 بالمئة إلى إيرادات الشركة السنوية مقارنة بعام 2022، بحسب ما قاله الصيعري.

وقد بلغ عدد منصات خدمات الحفر المتكاملة العاملة لدى شركة "أدنوك للحفر" خلال 2022 مجموع 40 منصة، فيما بلغت إيرادات خدمات حقول النفط قيمة 1.48 مليار درهم إماراتي (405 ملايين دولار)، بزيادة نسبتها 23 بالمئة عن العام الماضي.

وتتوقع الشركةبحسب توجيهاتها الاستشرافية لعام 2023 أن تحقق خدمات حقول النفط إيرادات تتراوح بين 1.83 و2 مليار درهم إماراتي (500 و550 مليون دولار).

شملت عقود خدمات الحفر المتكاملة السابقة التي حصلت الشركة عليها في عام 2022، عقد لتقديم خدمات حفر متكاملة بقيمة 4.77 مليار درهم إماراتي (1.3 مليار دولار) لمشروع "غشا" العملاق، وعقد لخدمات الحفر المتكاملة لتقديم سوائل الحفر والخدمات المتعلقة بها بقيمة 5.87 مليار درهم إماراتي (1.6 مليار دولار)، وعقد لخدمات التسجيل السلكي لمعلومات الحفر والتثقيب بقيمة 2.85 مليار درهم إماراتي (777 مليون دولار).