وكان معدل التضخم شهد قد تعرض لضغوط كبيرة في الأشهر السابقة بسبب ارتفاع أسعار إيجارات السكن، ووصل إلى 3.4 بالمئة في يناير الماضي، قبل أن يتباطأ إلى 3 بالمئة في فبراير.

وقالت هيئة الإحصاء، إن أسعار إيجارات الشقق ارتفعت بنسبة 22 بالمئة في مارس على أساس سنوي، كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 2.3 بالمئة على أساس سنوي مع ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن والحليب ومنتجاته.

وعلى أساس شهري ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.1 بالمئة فقط، مستفيدا من تراجع أسعار الغذاء بنسبة 0.4 بالمئة في مارس مقارنة مع شهر فبراير.