من المقرر أن تبدأ لقاءات المستثمرين في 13 أبريل نيسان وتستمر حتى 17 من الشهر نفسه، ويمكن أن يتبع ذلك إصدار صكوك غير مضمونة ولكنها ستخضع لظروف السوق، حسبما أظهرت الوثيقة من أحد البنوك المفوضة.

وأضافت الوثيقة أن بنوك دويتشه بنك والإمارات دبي الوطني كابيتال وجيه.بي مورغان هم المنسقون العالميون للإصدار وبنوك الإمارات أبوظبي التجاري ودبي الإسلامي والمشرق ستقوم بإدارة دفاتر الإصدار.

وتقبل جهات الإصدار الخليجية على أسواق أدوات الدين خلال شهر رمضان، الذي يشهد تباطؤا عادة، بحثا عن فرصة للاستفادة من العوائد المنخفضة وآليات السوق المواتية.

وتركز مشاريع داماك العقارية على قطاع الرفاهية الفاخرة في السوق مع سعي الشركة إلى الاستفادة من الطلب على العقارات الفاخرة في دبي.

وتم شطب داماك من سوق الأسهم في دبي العام الماضي بعد تقديم طلب للقيام بذلك في عام 2021 إذ ضربت جائحة كوفيد-19 سوق العقارات وأثرت على ربحية الشركات العقارية.

ومع ذلك، انتعشت الإمارة بقوة بعد الجائحة بقيادة طفرة في العقارات. وأظهر تقرير صادر عن شركة سي.بي.آر.إي للخدمات العقارية والاستثمار الخميس أن متوسط أسعار الوحدات السكنية في دبي ارتفع 12.8 بالمئة خلال عام حتى مارس 2023.