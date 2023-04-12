وتراجع معدل التضخم السنوي في أميركا خلال مارس الماضي إلى 5 بالمئة، وهو أدنى مستوى له منذ مايو 2021، وهو ما يشجع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على تهدئة وتيرة رفع الفائدة.

تحركات الأسهم

صعد المؤشر الرئيسي بالسوق السعودية بنسبة 0.8 بالمئة بعد جلستين من الخسائر، بدعم من ارتفاع سهمي مصرف الراجحي وعملاق النفط "أرامكو" بنسبة 0.8 بالمئة لكل منهما.

ويأتي هذا وسط استقرار في أسعار النفط، وهي المحفز الرئيسي للأسواق المالية في الخليج.

ومن المرتقب صدور تقارير شهرية من منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" ووكالة الطاقة الدولية يومي الخميس والجمعة على التوالي.

وارتفع المؤشر الرئيسي في سوق دبي المالي بنسبة 1.5 بالمئة مسجلا مستوى جديدا لهذا العام، مدعوما بقفزة 3.5 في سهم إعمار العقارية.

وأرجع محللون الارتفاع إلى الأسس المحلية القوية، وقال أحمد نجم رئيس أبحاث السوق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى "إكس.إس دوت كوم" إن التطورات الإيجابية في نشاط الأعمال المحلية يمكن أن تستمر في دعم النظرة المتفائلة بين المستثمرين.

وارتفع المؤشر الرئيسي في سوق أبوظبي المالي بنسبة 0.4 بالمئة.

وفي الكويت، أغلق مؤشر السوق الأول على ارتفاع بنسبة 1.5 بالمئة إلى 7764 نقطة.

وخارج منطقة الخليج، تراجع المؤشر القيادي في بورصة مصر بنسبة 1.6 بالمئة مع هبوط معظم الأسهم بما في ذلك سهم القابضة المصرية الكويتية الذي هوى بنسبة 8.6 بالمئة.

وأشار نجم إلى أن عوامل ارتفاع التضخم وخفض توقعات النمو وراء الضغط المستمر على السوق المصرية.