وأضاف العجمي أن فرق العمليات والفرق المساندة تبذل جهودا مكثفة ومستمرة لإعادة تشغيل المصفاة تدريجيا خلال الأسبوعين المقبلين.

وفي بداية مارس الماضي أعلنت شركة "كيبك" عن بدء تشغيل وحدات المرحلة الثانية لمصفاة الزور، أحد أهم مشاريع الطاقة في البلاد.

وتسعى الكويت، التي تعتمد بشكل كبير على النفط، إلى لصادراتها البترولية لدول أوروبا وأميركا بعد الأزمة الأوكرانية.

وفي نوفمبر الماضي، بدأت كيبك التشغيل التجاري للمرحلة الأولى من مشروع مصفاة الزور بعد أن بدأت في أكتوبر إنتاج وبيع كميات أولية لمحطات توليد الطاقة الكهربائية المحلية.

وضاعفت "كيبك" الطاقة التكريرية للمصفاة من 205 ألف برميل إلى 410 ألف برميل يوميا مع تشغيل المرحلة الثانية، لتبدأ بعدها المرحلة الثالثة والأخيرة للوصول إلى الطاقة التكريرية القصوى المستهدفة التي تقدر بحوالي 615 ألف برميل يوميا من النفط.

وكانت "كيبك" قد صدّرت أول شحنة من زيت الوقود منخفض الكبريت من مصفاة الزور إلى سنغافورة في نوفمبر من العام الماضي.